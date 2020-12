Deze problemen plagen de OnePlus 8T - Apparata

Sinds de uitrol van een nieuwe update kampt de OnePlus 8T met een aantal problemen. Dit is er allemaal aan de hand

Men plaagt Apple nog wel eens met het feit dat iOS updates juist voor nieuwe problemen zorgen binnen het OS. Apple is echter niet het enige bedrijf dat daar last van heeft. Nu is het OnePlus dat met de nieuwste versie van OxygenOS problemen heeft veroorzaakt op de recent gelanceerde 8T.

OnePlus 8T problemen

Het gaat hier om OxygenOS 11.0.6.7 voor de OnePlus 8T. Sommige gebruikers klagen op het forum van het merk over audio- en videoproblemen met de smartphone. De problemen zijn ontstaan sinds het updaten naar de nieuwste versie van OxygenOS. Anderen klagen ook dat de performance van de telefoon minder zou zijn geworden na het installeren van de update. Al met al geluiden waar je over het algemeen niet heel erg vrolijk van wordt.

Gelukkig heeft OnePlus inmiddels erkent dat er iets niet in de haak is met deze update. Het Chinese techbedrijf uit Shenzen werkt aan een nieuwe update. Het is dus even wachten op een fix, maar je OnePlus 8T moet binnenkort gewoon weer functioneren zoals het hoort. Als je ook deze problemen ervaart tenminste.