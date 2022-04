Deze racegames kun je naar vooruit kijken in 2022

Verveel je je nu al met de schare racegames die er zijn? In 2022 staan er weer een aantal gave racegames op de planning.

Qua racegames is het klimaat op zich prima momenteel. PlayStation-eigenaren kunnen sinds begin dit jaar genieten van Gran Turismo 7, Xbox-racegamers hebben sinds kort Forza Horizon 5 en ook andere titels om van te genieten.

Nieuwe racegames voor 2022

Maar het kan zijn dat het allemaal niet je ding is. Of dat je de games al weer uitgespeeld hebt en met smart zit te wachten op een nieuwe versie. Wij zetten even een paar grote (en een paar kleine) racegames op een rij die je in 2022 mag verwachten.

Forza Motorsport (2022)

Release: najaar 2022

Platform: Xbox

Er was een tijd dat je elk jaar een Forza game kon verwachten. Het ene jaar Forza Motorsport, daarna Forza Horizon (de Open World-versie van Forza), daarna weer Motorsport, enzovoort. Zowel Motorsport als Horizon hebben mogen genieten van drie titels voor de Xbox One-consoles (en een paar voor pc). Nu is het echter tijd voor een serieuze ‘new era’ Forza-game die optimaal gebruik maakt van de Xbox Series X. Dat wordt Forza Motorsport. Officieel heet ‘ie geen Forza Motorsport 8 terwijl dat wel logisch zal zijn. We hebben al een paar trailers gezien en we kunnen grafisch een gelikt spel verwachten. Wat betreft gameplay verwachten we dezelfde soort insteek als de voorganger: een hele rits auto’s, een stuk of vijftig realistische circuits en een combinatie tussen arcade en simulatie. Niet een enorm realistische simulator maar wel met oog voor dingen kunnen afstellen en meten. We verwachten Forza Motorsport ergens achterin 2022.

F1 2022

Release: halverwege 2022

Platform: PC (PlayStation en Xbox waarschijnlijk)

Een van de weinig verrassende racegames in 2022. De game F1 verandert even veel als de échte F1. Het spel is dan ook jaarlijks gebaseerd op het echte F1-seizoen. De game voor 2022 zal dus ergens halverwege het jaar uitgegeven worden. Voor het meeste qua gameplay kun je je makkelijk richten op de huidige game F1 2021. Wat de 2022-versie iets anders gaat maken is dat er in de echte F1 dit jaar nieuwe regels in werking zijn gesteld. Verwacht dus anders uitziende auto’s en nieuwe regels, net zoals de echte coureurs.

Need for Speed

Release: eind 2022

Platform: PC, PlayStation, Xbox

We weten niet honderd procent zeker dat er een nieuwe Need for Speed aankomt, maar er gaan vanuit EA en andere bronnen geluiden dat er aan gewerkt wordt. Mocht de game uitkomen in 2022, dan verwachten we hem rond november. In lijn met de vorige NFS-games kun je een Open World-game verwachten waar de eeuwige strijd van straatracer tegen politie centraal staat. Modificaties aan auto’s gaan zwaar meewegen. We hopen snel meer te weten te komen over Need for Speed.

Test Drive Unlimited: Solar Crown

Release: 22 september 2022

Platform: PC, PlayStation, Xbox

Dan een game die al een aantal jaar weg is maar een gracieuze return maakt. Er zijn twee versies geweest van de Open World racegame Test Drive Unlimited. Het bedrijf achter TDU2 ging failliet en stopte de ondersteuning voor de game. Ook is de game nooit opnieuw uitgebracht voor Xbox One en PlayStation 4. Dat gaat veranderen. Eind 2022 komt Test Drive Unlimited: Solar Crown uit. We verwachten een vergelijkbare insteek met de voorgangers, maar dan in een nieuw jasje gestoken. Zoals in de vorige game staan auto’s, lifestyle, rijkdom en alles daaromtrent centraal, gezien het feit dat er alleen in de trailer al meerdere casinospellen te zien zijn. De locatie van de game is ook al bekend: Hong Kong.

The Crew 3

Release: nnb

Platform: PC, PlayStation, Xbox

Naast Forza en GranTurismo maakte een andere racegame recent furore. De spirituele opvolger van TDU2 was in zekere mate The Crew. Wederom Open World, op een gigantische kaart van de VS wat een grote mate van vrijheid opleverde. Het tweede deel werd ontwikkeld door een andere ontwikkelaar, maar hield de insteek van het eerste deel. Ook stond in The Crew 2 varen en vliegen centraal met naast auto’s ook boten en vliegtuigen. Tussen neus en lippen door werd er gesproken over The Crew 3. We weten wederom niet honderd procent zeker of de release van de nieuwste Crew in 2022 is. Als de lekken kloppen gaan we een nieuw speelgebied zien en uiteraard weer nieuwe auto’s en betere graphics.

CarX Street

Release: 8 september 2022

Platform: PC (Xbox en PlayStation waarschijnlijk)

Recent kwam er een game uit van een onbekende studio met een onbekend doel: CarX Drift. Een ietwat simpele game die om één ding gaat: driften. Logisch, toch? Dat maakt het wel een beetje een one-trick pony. Dat gaat veranderen. De makers van CarX Drift gaan nu een game genaamd CarX Street maken. Met de basis van CarX Drift maar dan als Open World racegame. Er is al bevestigd dat je auto’s kunt verzamelen in garages, huizen en alle leuke dingen die een lifestyle-achtige game leuk maken. De game komt uit in september.