Deze releases zie je nu al op Disney + [video’s]

Dat Disney Plus een zwak heeft voor Nederland blijkt steeds opnieuw. Eerst mochten we al genieten van twee maanden voorpremière en nu blijkt ons land ook koploper met de nieuwste release. Waar men internationaal nog trots aankondigt wat ‘verwacht’ kan worden hoef je in Nederland alleen maar in te schakelen. Wij zetten een paar van de koplopers op een rij.

Austin & Ally (alle seizoenen)

Austin is muzikant en erg extrovert terwijl Ally als songwriter juist liever introvert is. Samen vullen ze elkaar dus prima aan. Bovendien ontstaan er door de karakters veel lachwekkende misverstanden. Waar men internationaal nog moet wachten kan je hier al 4 seizoenen lang jouw hart ophalen.

First Class Chefs: Family Style

Ook wanneer je wat meer actie wilt zit je goed. Met de kookwedstrijd First Class Chefs: Family Style volg je steeds twee gezinnen die het met koekenpan en deegroller tegen elkaar opnemen. Aangezien de kinderen ook mee doen kun je gelijk wat inspiratie opdoen. Andere landen moeten op de show wachten, maar jij kan al aanschuiven.

Marvel: 75 jaar, van pulp tot pop en Marvel Rising: Secret Warriors

Naast spannende series en films wil Disney Plus ook achtergronden bieden. In de documentaire ‘Marvel 75 jaar: van pulp tot pop’ reis je mee in de geschiedenis van deze succesvolle actieheldenfabriek. Je wordt bovendien getrakteerd op niet eerder vertoonde fragmenten en ‘achter de schermen’ beelden van ‘Avengers: Age of Ultron’, ‘Ant-Man’ en ‘Agent Carter’.

Heb je toch liever actie en een beetje retrogevoel? Dan kun je met Marvel Rising: Secret Warriors de jeugd van de superhelden herontdekken en zien hoe zij de wereld al redden voor zij volwassen werden.

Star Wars: The Clone Wars (seizoen 7)

Star Wars: The Clone Wars seizoen 1 tot en met 6 zijn alweer een tijd te zien op Disney Plus. Inmiddels is bekend dat we de upload van seizoen 7 op 17 februari kunnen verwachten.

