Deze retro stereo kost een vlugge €22.000! Waarom dan?

Afbeeldingen via MoMA Design Store

De toch wel iconische Brionvega RR231 Totem retro stereo-installatie krijgt een revisie. Correctie: een peperdure revisie!

Trendgolven maken ooit moderne objecten na decennia van walging weer ontzettend hip. Tegenwoordig is retro een van die stijlen die weer volledig geapprecieerd wordt. Daarom komt de MoMA Design Store met een ogenschijnlijk ouderwetse retro stereo voor de ongekende prijs van €21.427! Maar er zit wel een bijzonder verhaal achter.

Het verhaal achter de Brionvega RR231 Totem retro stereo

In 1970 kwamen het Italiaanse elektronicamarkt Brionvega en de ontzettend hippe architect en ontwerper Mario Bellini bijeen om een iconisch product te maken. De RR231 Totem combineerde (toentertijd zeer high-tech) technologie met het ontwerp van een meester.

Het resultaat is een witte, draagbare kubus van zo’n halve meter breed. Eenmaal uitgeklapt onthullen de ‘vleugels’ op scharnieren onder meer een pick-up, speakers en geavanceerde controleknoppen. Het object verkreeg een cultstatus vanwege de combinatie van kunst, design en technologie.







€22.000 upgrade

Grofweg 50 jaar na de release van de RR231 Totem brengt MoMA een revisie van de legendarische retro speaker uit. Fundamenteel blijft het geheel hetzelfde; er zijn nog steeds een pick-up, speakers en heerlijke retro knoppen aanwezig.

Tegelijkertijd zijn er wat moderne revisies doorgevoerd. Denk aan verbeterde speakers, een usb-output en meer jack-aansluitingen voor externe versterkers of muziekinput.

Dat gaat je wel enig wat kosten… Voor bijna €21.500,- is de retro speaker van jou. Maar dan moet je hem ook nog in ontvangst kunnen nemen. Vanwege de speciale bezorging van de RR231 Totem komt daar nog eens €650,- aan verzendkosten boven. Het is lastig om te zeggen wat absurder is; ruim 20k voor een retro stereo-installatie of ruim 600 euro aan verzendkosten!