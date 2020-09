Deze Ring drone checkt al vliegend je huis op inbrekers - Apparata

De Ring Always Home Cam drone vliegt door je huis en laat zien als er wat mis is!

Ring ken je waarschijnlijk vooral van de slimme deurbellen met camera. Maar het bedrijf onthult vandaag iets nieuws. De Ring Always Home Cam is een drone die door je huis kan vliegen. Over cyber-security gesproken. Maar zoals te verwachten is de gadget wel relatief duur.

Ring Always Home Cam drone

Ring onthult de innovatieve Always Home Cam drone, een drone die al vliegend je huis kan checken. De nieuwste gadget van het high-tech beveiligingsbedrijf is wel wat anders dan een deurbel met een cameraatje erin.

De toepassingen van de Ring drone zijn immens. Het apparaatje neemt video op tijdens het vliegen en dat kun je weer bekijken op je smartphone. Zo kun je bijvoorbeeld checken of je de achterdeur dicht hebt gedaan, of het fornuis wel uit staat of bijvoorbeeld of je hond al je meubilair aan het opeten is of niet. Naast die kleine checks kun je er natuurlijk ook mee checken of er bij je wordt ingebroken.

Dat gaat natuurlijk hand in hand met alle andere Ring apparatuur. Zo verkoopt het merk allerlei beveiligingssensoren, deurbellen, alarmen en binnencamera’s. Die laatste gadget is ook de reden waarom Ring het concept van de Always Home Cam drone bedacht. In plaats van op iedere kamer potentieel meerdere camera’s gangen, vliegt er gewoon één camera alle ruimtes binnen. Moet je wel de deuren open laten staan, natuurlijk.

Vlieg veilig

Het systeem achter de drone moet ervoor zorgen dat alles veilig verloopt. Zo zijn de propellers als het ware intern in de drone verwerkt. Zo zijn je gordijnen, planten en eventuele huisdieren veilig.

Ook kan de gebruiker zelf een route uitstippelen die de Ring drone volgt. Gebruikers kunnen de gadget zelf laten vliegen of hij kan dus automatisch calamiteiten opspeuren als er een alarm afgaat.

De Ring Always Home Cam drone komt volgend jaar uit en kost naar verluidt zo’n $249,99 omgerekend zo’n €214.