Deze Samsung Galaxy S20-feature vreet je batterij leeg

Ben je zeker dat je die functie wil aanlaten?





Er komen ieder jaar nieuwe smartphones uit. De batterijduur verschilt echter nauwelijks tussen al die toestellen. Je doet nog steeds één, hooguit twee werkdagen met je high-end smartphone.

Fabrikanten proppen wel grotere batterijen in de toestellen, maar nieuwe functies vreten ook aan je accu. Denk aan een geavanceerde camera, een krachtige processor of een gelikt scherm.

Wil je optimaal gebruik maken van de batterij, dan loont het om van sommige features geen gebruik te maken. Via de software ben je zelf de baas.

Zo heeft de Samsung Galaxy S20 een gigantisch gaaf 120 Hz OLED scherm. Die 120 Hz is echter een ramp voor je accu, aldus AnandTech. Door het scherm via de software op 60 Hz laat te draaien kun je per werkdag bijna drie uur aan accutijd winnen. Een nogal groot verschil. Met 120 Hz ging de Galaxy S20 Ultra 10.18 uur mee in een test. Met 60 Hz hield de smartphone het 12.28 uur vol.

Wie mooi is moet pijn lijden. Dit spreekwoord gaat zeker op voor de Samsung Galaxy S20 met zijn fraaie 120 Hz display.