Deze Samsung Galaxy S20 is net zo duur als een Audi

De reeds aangekondigde Samsung Galaxy S20-serie is behoorlijk duur voor smartphone-begrippen. Dat heeft waarschijnlijk ook een impact op de tegenvallende verkoopcijfers van het luxe toestel. Maar als je denkt dat dit luxe is, dan heb je de smartphones van Caviar nog niet gezien. Het merk dat al een waslijst aan dure iPhones uitbracht, komt nu met een nog veel duurdere Galaxy S20.

Als een 108MP camera, grote formfactor en het briljante scherm niet luxe genoeg voor je is, dan heeft het Russische Caviar misschien nog wel iets voor je. Het luxemerk komt met een serie S20 Ultra’s vol met goud, robijnen en saffieren.

De serie, genaamd Galaxy S21 Fortune (21, een referentie naar de 21 van black jack en fortune, een referentie naar het fortuin dat het ding kost) bestaat uit een breed scala aan over-de-top smartphones van Samsung. De goedkoopste voor bijna $5000 (bijna €4500) is bekleed met python-leer. De met goud beklede Victory Gold kost slechts $900 meer.

Maar de met goud gecoate kers op de taart is de Fortune Gold Joker. De met goud beklede joker jongleert een zestal kaarten, ieder ingelegd met een robijn of saffier. Eerlijk, als ik geld zou hebben voor zulke ongein, dan zou ik over de Fortune Gold Joker kunnen nadenken. Het design is prachtig.

Aan de andere kant, voor de $40.210 kun je ook een auto kopen, bijvoorbeeld een (goedkopere) Audi. Je komt ook al in de buurt van een zeer solide Tesla. Je kunt er ook een paar voor naar de ruimte, koopt er zo’n 40 Galaxy S20’s voor, of je stuurt er 2 kinderen voor naar de universiteit. Meh, toch maar een met edelstenen belegde Galaxy S20 Ultra. Want als je dat geld over hebt voor een smartphone die over 2 jaar obsoleet is, dan kun je het bovenstaande er zonder probleem nog bij doen.

Foto @Caviar