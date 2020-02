Deze Samsung Galaxy’s krijgen geen Android 10

Heb jij een wat ouder model? Dan pis je mogelijk naast de pot.





Het ene merk is beter in het verstrekken van updates in vergelijking met het andere merk. Op het gebied van Android-smartphones hanteren fabrikanten ieder een eigen strategie. Bij OnePlus of HMD Global zijn ze er altijd op gebrand om ook oudere toestellen te voorzien van de nieuwste Android-updates. Bij Samsung wat minder.

Heb jij een Samsung Galaxy S9, S10 of de nieuwe S11 dan hoef jij je geen zorgen te maken over Android 10. Heb je echter een Galaxy S8, S8 Plus, S8 Active of een Galaxy Note 8 dan heeft Samsung slecht nieuws voor je. De in 2017 gepresenteerde smartphones krijgen niet de update naar Android 10, aldus SamMobile.

De toptoestellen uit 2017 blijven haken op Android 9.0. Het is aan jezelf of dat nu een heel ernstig probleem is. Bij Samsung vinden ze het na twee jaar ondersteunen wel mooi geweest met grote software updates. Na twee jaar vervalt ook de garantie op een dergelijk product.