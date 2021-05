Deze simulatie racepedalen kosten je 80 euro - Apparata

En geloof ons, dat is dus best een koopje voor simulatie racepedalen als je het serieus wilt aanpakken.

Simulatie racen is hot. Het werd met name in 2020 gepusht omdat veel professionele coureurs meededen aan e-sport events. Ze moesten wel om bezig te blijven, want van echte races kwam het niet altijd door de pandemie. Maar een goede race setup is vrij prijzig. Daarom komt Fanatec met een setje simulatie racepedalen die wel betaalbaar zijn.

Simulatie racepedalen van Fanatec

Fanatec omschrijft dit als instappers in de wereld van racesimulatie, zonder dat je troept koopt van een ander merk. Best slim bedacht natuurlijk. Maak daarom kennis met de Fanatec CSL pedalen. Simulatie racepedalen met een rem en uiteraard het gaspedaal. Het materiaal is volledig vervaardigd van metaal. Je kunt het aanpassen naar je eigen comfortabele instelling voor bij je setup. Een optie is bijvoorbeeld een schakelbak voor bij je tevens optionele koppelingspedaal.

Prijzen voor de set beginnen bij 80 euro. Of eigenlijk moeten we 79,95 euro zeggen. Het is vanaf heden mogelijk om een pre order te plaatsen bij Fanatec. Het bedrijf zegt dat dit pas het begin is. Verwacht dus meer instap vriendelijk geprijsde producten om een betaalbare race simulatie te bouwen.