Deze smartphone camera heeft een gimbal!

Is dit de nieuwste innovatie die we vaker gaan zien?





Hoe innoveer je met smartphones anno 2020? Het zal steeds lastiger worden om jezelf te onderscheiden als fabrikant van smartphones. De makers proberen daarom van alles uit. Eerder dit jaar zagen we OnePlus met de Concept One: een smartphone dat de camera kan laten verdwijnen. Vivo heeft ook een indrukwekkende concept gepresenteerd.

Dit is de APEX 2020. Belangrijke kenmerken zijn de 5G connectiviteit, het draadloos laden en zijn display. Het allerbelangrijkste? De camera. Vivo heeft een echte gimbal verwerkt in de camera. Dit moet resulteren in super stabiliserende beelden tijdens het maken van foto’s en video’s.

Er zitten meerdere camera’s op de achterkant van dit toestel. Als eerste een 16-megapixel camera. Deze kan 5x tot 7.5x optisch zoomen en tot 10x hybrid zoomen. Daarnaast is er een 48-megapixel camera met de gimbal. Volgens Vivo is de stabilisatie tot 200 procent beter in vergelijking met traditionele optische beeldstabilisatie.

Is er ook een front camera? Jazeker, maar je ziet hem niet. De camera zit verstopt onder het display. Een hele gave nieuwe ontwikkeling dat we eerder ook bij OPPO hebben gezien.