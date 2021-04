Deze smartphone heeft een bizarre 44 megapixel selfiecamera! - Apparata

Nooit meer klagen over onscherpe plaatjes van jezelf, want een 44 megapixel voor de selfiecamera is vrij uitzonderlijk.

Ben je erg gesteld op jezelf, of ken je iemand die nogal ijdel is dan moet je de Vivo V21 kopen. Al jaren is het een feit dat de camera’s achterop een smartphone veel mooiere foto’s en video’s maken dan de camera aan de voorzijde. Dat is niet zo gek, want achterop is er veel meer ruimte om mee te spelen. En daar kunnen dus ook meerdere lenzen geplaatst worden. Aan de voorzijde is weinig ruimte en willen fabrikanten juist een zo groot mogelijk display aanbieden. Dus wat te doen?

Fabrikanten experimenteren met verschillende toepassingen. Vivo heeft met de nieuwe V21 smartphone gekozen voor een 44 megapixel selfiecamera. Dat is toch vrij uitzonderlijk. Zeker omdat we het hier niet hebben over een vlaggenschip, maar een midrange smartphone. Bovendien gaat het hier om een serie. De Vivo komt er in drie smaakjes, als V21, V21 5G en de V21e.

In alle gevallen hebben ze dezelfde 44 megapixel selfiecamera. Volgens het Chinese merk schiet je er prachtige plaatjes van jezelf mee. Met zulke hardware durven we Vivo wel te geloven. De achterkant van de smartphone is overigens ook niet verkeerd hoor. Deze bestaat uit een camera-eiland met een 64 MP + 8 MP + 2 MP constructie. De Vivo V21 is gelanceerd in Azië.