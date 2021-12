Deze smartwatch heeft een klassiek uiterlijk

En dat ziet er vet uit! Check snel hier deze klassieke smartwatch en wat het apparaat allemaal kan doen.

Gisteren bracht Xiaomi een nieuwe smartphone uit. Zoals we kunnen verwachten van een grote fabrikant gebruiken ze die lancering gelijk om een ander nieuw product aan te kondigen. Dat betreft dit keer een nieuwe smartwatch. Op zich is dat niet zo opmerkelijk, maar dit horloge heeft een klassieke uitstraling.

Smartwatch met klassiek uiterlijk

Het gaat hier over de Xiaomi Watch S1. Het apparaat heeft een roestvrijstalen behuizing. Je kunt kiezen uit een leren of rubberen band en het horloge is voorzien van alle smartwatch toepassingen die er zijn. Helaas komt het slimme horloge (vooralsnog) alleen beschikbaar voor de Chinese markt.

De S1 heeft een AMOLED scherm van 1,43 inch. Krassen behoren tot het verleden, omdat het gemaakt is van saffierglas. Opladen hoeft ook niet heel vaak met de 470 mAh accu. Bij normaal gebruik hoef je dat ongeveer één keer in de twaalf dagen te doen. Hiernaast beschikt het apparaat over NFC en kan je er contactloos mee betalen.

Ook voor de sporter

Ben jij een fanatiek sporter, dan kan je ook met dit horloge uit de voeten. Volgens de producent heeft de smartwatch 117 fitness-modi en is hij uiteraard waterdicht. Hij is voorzien van sleep- tracking en heeft een sensor om het zuurstofgehalte in het bloed te meten. Daarnaast heeft hij een hartslagmeter.

In China zal het horloge van Xiaomi deze maand al in de winkels liggen. Omgerekend naar euro’s zal het apparaat een schappelijke 150,- euro kosten. Dan heb je een zwarte of zilveren uitvoering. Voor een ander bandje moet je 15,- euro extra betalen.