Deze spannende thriller staat nu op Netflix

Aanrader voor doordeweeks, als je niks beters te doen hebt. Een spannende nieuwe thriller op Netflix.

De kwaliteit van de films op Netflix zijn over het algemeen niet om over naar huis te schrijven. Een dun plot, vaak onbekende acteurs of actrices en saaie verhaallijnen. Meerdere Netflix-films hebben hier helaas last van.

Toch zitten er ook titels tussen die prima te behappen zijn. Terwijl je tussendoor op je telefoon een spelletje zit te spelen bijvoorbeeld. Gewoon op de achtergrond aan te zetten. Je kunt natuurlijk ook je aandacht erbij houden, maar verwacht geen Oscars voor deze nieuwe thriller op Netflix.

We hebben het over Crush. De alternatieve titel is Shattered. Op IMDb heeft de film een lage score van slechts 5,1/10. Nog geen voldoende dus. Als je hoopt op echte kwaliteit dan kan dit een tegenvaller zijn. Je bent gewaarschuwd. Maar bij vlagen is het best spannend en prima vermaak voor na een lange werkdag.

De film werd in januari uitgebracht in diverse bioscopen en is nu te zien op de streamingdienst. Met een speelduur van een dikke anderhalf uur vereist het niet heel lang je aandachtsspanne.

Crush is nu te streamen op Netflix. Tip van ons, kijk onderstaande trailer absoluut niet. Het bevat veel spoilers.