Deze speciale Nintendo Switch komt ook naar Nederland

Een nieuwe kleurencombinatie en meer.





Overweeg je een Nintendo Switch, maar wil je echt iets anders hebben? Dan is deze variant wellicht het overwegen waard. De oorspronkelijke game Animal Crossing zag in 2001 het licht op de Nintendo Gamecube. We zijn nu bijna 20 jaar verder en het spel keert terug op de Nintendo Switch.

Om te vieren dat de game terugkeert heeft Nintendo een speciale variant van de Switch gemaakt. De console komt wereldwijd op de markt, ook hier in Nederland. In tegenstelling tot Noord-Amerika, verstrekt Nintendo ook de daadwerkelijke game met de console bij ons. Een mooi pakket dus.

De Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons-editie is vanaf 20 maart verkrijgbaar in Nederland. Het pakket omvat de console, een houder, Joy-Con-controllers, polsbandjes met een speciaal eilandthema en een downloadcode voor Animal Crossing: New Horizons.

Als je helemaal in de stemming wilt komen: vanaf 20 maart zijn er ook twee etuis met een speciaal thema verkrijgbaar. De release van Animal Crossing: New Horizons is tevens op 20 maart.