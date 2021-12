Deze speciale Steve Jobs iPhone 13 Pro kost €7.500

Afbeelding via Caviar

Iedereen die altijd al een iPhone 13 Pro (Max) heeft willen hebben met Steve Jobs’ handtekening erop; komt dat zien!

Caviar is terug met wederom een peperdure iPhone. Dit keer is het de iPhone 13 Pro-serie die een make-over krijgt bedoeld voor koningen. En dat alles ter ere van de grondlegger van wat Apple vandaag de dag is: Steve Jobs. Het is alleen nog maar de vraag of het luxemerk wordt aangeklaagd voor het vervalsen van zijn handtekening!

iPhone 13 Pro Steve Jobs Edition

Het nieuwste ontwerp van luxemerk Caviar ademt tech. De aangepaste iPhone 13 Pro of 13 Pro Max heeft namelijk een exclusieve case die de illusie wekt dat je zo door de buitenkant van het toestel heen kan kijken.

De gegrafeerde case lijkt namelijk uit een moederbord, cameramodules en chips te bestaan. Okay, echte techliefhebbers zien gelijk dat de ‘elektronica’ op de case nauwelijks zou werken in deze gekke configuratie. Maar het gaat om het design, dat de bloedsomloop naar het hart (in dit geval Apple) moet symboliseren!

Om het geheel nog exclusiever te maken lasert Caviar de handtekening van Steve Jobs voor je in de metalen case. Je hoeft dan tenminste geen €170.000 neer te tellen voor een handgeschreven brief van de legende.

En over exclusiviteit gesproken, iedere uitvoering van de iPhone 13 Pro Steve Jobs Edition wordt maar 19 keer gemaakt! Klanten kunnen kiezen uit de iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max met 128, 256, 512 of 1000 GB opslagruimte. De allerduurste variant kost grofweg €7500 en wordt persoonlijk bij je afgeleverd. Het ‘instapmodel’ kost ‘maar’ €6150.