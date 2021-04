Deze standaard Apple Siri instelling is niet meer - Apparata

Met de beta iOS 14.5 voert Apple een verandering met Siri door dat voorheen tot een standaard instelling behoorde.

Als je een nieuwe iPhone installeert beschikt Siri, de spraakassistent van Apple, standaard over een vrouwelijke stem. Daar is met beta 6 van iOS 14.5 verandering in gekomen. Er zijn nu twee stemmen, een mannelijke en een vrouwelijke, beschikbaar. Gebruikers mogen zelf bepalen waar ze de voorkeur aan geven.

Het is een kleine verandering, maar er zullen vast iPhone-bezitters zijn die een bepaalde voorkeur hebben. Misschien ben je na al die jaren de vrouwelijke Siri-stem wel zat en kies je nu voor een mannelijke stem. Voor zover bekend is Apple het eerste bedrijf dat je een keuze geeft voor een geslacht, in plaats van een standaard instelling door te voeren.

Deze aanpassing is van toepassing op de Engelse Siri. In sommige landen was de spraakassistent van Apple al standaard een mannelijke stem. Apple zegt in een statement gebruikers te keuze willen geven in het kader van diversiteit.

Door de jaren heen heeft Apple steeds meer updates aan Siri gegeven. In het begin klonk de assistent als een robot. Inmiddels is de stem steeds menselijker geworden, wat het ook prettiger maakt in het gebruik. Niemand is immers blij om met een monotone robot te babbelen. (via TechCrunch)