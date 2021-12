Deze stille hit domineert Netflix al maanden

Foto via Ricardo Hubbs / Netflix

Je hebt de gigantische blockbusters die de toplijsten domineren op Netflix en dan heb je deze stille hit: Maid.

Squid Game is al sinds de release in september een gigantische krachtpatser op Netflix, dat weet iedereen en zijn moeder. Maar wist je dat er stiekem een bijna net zo grote kaskraker op Netflix staat waar niemand het over heeft?

Netflix’ Maid domineert al maanden

Het gaat hier om de recente miniserie van Netflix genaamd Maid. De serie staat sinds de release begin oktober letterlijk iedere week in de top 5 best bekeken series in Nederland, zo weet FlixPatrol. Het is überhaupt lastig voor een show om in die felbegeerde toplijst te komen, laat staan 2 maanden op rij. En dat met de gigantische concurrentie van allerlei andere favorieten als Squid Game, Casa de Papel, Undercover en Narcos!

Netflix’ Maid gaat over een jonge vrouw die met haar dochter een gewelddadige relatie ontvlucht. Ze gaat vervolgens aan de slag als maid om zichzelf en haar dochter te kunnen ondersteunen. Het drama snijdt wat lastige onderwerpen aan, waaronder huiselijk geweld, mentale gezondheid en armoede.

De show wordt gestolen door hoofdrolspeelster Margaret Qualley, die je misschien kent van haar bijrollen in Tarantino’s Once Upon a Time in… Hollywood, The Nice Guys of de videogame Death Stranding. Wat het geheel verder kracht bijzet is het feit dat Maid gebaseerd is op een waargebeurd verhaal, opgeschreven door Stephanie Land onder de naam Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother’s Will to Survive (2019). Maid is nu te zien op Netflix.