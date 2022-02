Deze stoere survival satelliet-telefoon is je redding in nood

Survivallen is een enorme uitdaging, maar niet zonder risico’s, wat exact de reden is waarom Garmin met de inReach Mini 2 komt.

De echte avonturiers zijn dagen in niemandsland te vinden. Dat is wellicht bevrijdend en badass, maar niet heel erg veilig. Om toch een zeker vangnet te hebben, brengt Garmin de inReach Mini 2 uit, een telefoon en GPS-tracker met satellietverbinding. Het apparaatje kan dienen als telefoon, SMS-machine én als Hans en Grietje-2.0 door je over dezelfde weg terug te begeleiden, mocht je verdwaald zijn. De prijs is daarentegen ook een beetje verdwaald..

Gemaakt voor survival

De inReach Mini 2 kan overal ter wereld gebruikt worden en is een perfecte gadget voor liefhebbers van survival, lange wandelingen en wildkamperen. Het apparaat kan SOS-, SMS- en locatieberichten sturen via een satellietverbinding. Je bent dus niet afhankelijk van zendmaster.

In standaard configuratie bij goed weer gaat de batterij van de tracker grofweg 14 dagen mee. Dan wordt je locatie iedere 10 minuten vastgelegd. In beboste gebieden of met bewolkt weer gaat de batterijduur drastisch omlaag. Gebruik je het apparaatje overigens alleen als eventuele SOS-machine, dan kan de Garmin inReach Mini 2 wel een jaar op stand-by staan.

Het apparaatje heeft een zeer compact formaat: 5,17 x 9,90 x 2,61 cm. Desalniettemin zou de gadget ontzettend robuust zijn, bestand tegen flinke klappen en met een IPX7-rating.

Stevige prijs Garmin inReach Mini 2

Er staat daarentegen wel een flinke prijs tegenover je noodgevallengadget. De Garmin inReach Mini 2 gaat voor omgerekend 350 euro over de toonbank. Het goedkoopste abonnement kost vervolgens grofweg ruim 10 euro per maand (op basis van een jaarabonnement).

Zonder abonnement heb je er vrij weinig aan en dan heeft het goedkoopste abonnement nog aanzienlijke beperkingen zoals maximaal 10 custom berichtjes per maand en $0,10 extra kosten per locatieverzoek. Het duurste abonnement kost ruim 43 euro per maand en biedt onbeperkte hoeveelheden berichten, locatieverzoeken en tracking aan.