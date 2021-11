Deze superjacht kost maar $25.000 (maar bestaat ook niet)

Als je ook altijd al een superjacht hebt willen bezitten maar geen honderden miljoenen hebt, dan is deze NFT-superjacht voor 25K perfect voor je.

Heb jij ook altijd al een superjacht willen bezitten? Dan heb je tot dusver altijd tientallen miljoenen nodig gehad om überhaupt in de buurt van die noemer te komen. De 3DLX ‘Floating Garden of Eden’ VY.01 is dan de ultieme oplossing, want voor 5 Ethereum, nog geen $25.000, is ie van jou. Er is slechts één probleempje: hij bestaat niet echt.

Superjacht NFT

De Floating Garden of Eden is namelijk een NFT. De Duitse makers 3DLX verkopen deze superjacht voor een relatief prikkie en in ruil daarvoor krijg je een 3D-model van de boot en ben je officieel de eigenaar.

Je mag de jacht vervolgens overal ter wereld neerzetten binnen de VR-wereld van SuperWorld. Deze virtuele wereld is een replica van die van ons en je kunt er letterlijk ieder stukje grond en ieder gebouw middels NFT’s ‘bezitten’. Dus je koopt bijvoorbeeld de Burj Khalifa voor $239K of de Eiffeltoren voor $460K en knalt er de Floating Garden of Eden naast.

Uiteraard is $25.000 voor iets virtueels eigenlijk wel heel duur, maar je krijgt er ook het hele concept van de boot bij. Dat wil zeggen een superjacht-NFT zonder CO2-uitstoot, met prachtige tuinen aan boord en met een futuristisch design; de makers hebben alles uitgedacht. Kun je eindelijk op feestjes zeggen dat je een futuristische superjacht hebt (en laat dan de details even achterwegen!).

