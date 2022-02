Deze techgigant faalt weer met het maken van crypto’s

Het is ook niet zo makkelijk om een digitale munt te maken. Maar deze techgigant faalt keer op keer met het maken van een crypto.

Facebook heet nu Meta. En het bedrijf koopt bedrijven op om het bestaansrecht in de toekomst te garanderen. Denk aan Instagram en WhatsApp. Ook als Facebook niet goed loopt, kan het overleven. Daarom zal het bedrijf altijd proberen om nieuwe markten aan te boren om relevant te blijven. Dat heeft het de afgelopen tijd getracht te doen door een digitale munt te ontwikkelen. Wat mislukt is…

Techgigant Meta maakt crypto

Iedereen werd er bang van. Meta zal toch niet in de crypto’s stappen! Een dergelijk groot bedrijf met zoveel geld, kan een crypto zo uit de grond stampen en succesvol maken. Het liep anders, want Meta heeft de boel verkocht. We kennen de munt als Libra. Maar door allerlei problemen kreeg de munt al snel een slechte reputatie. Daarom is het omgedoopt in Diem. En de Diem Group heeft al zijn eigendommen en technologie verkocht. De verkoopprijs wordt geschat op 160 miljoen euro.

Hiermee komt er een einde aan de plannen van Meta om een digitale munt op de korte termijn te lanceren. Toen Meta met het idee kwam hebben veel organisaties er alles aan gedaan om het bedrijf tegen te werken. Denk hierbij aan het IMF, centrale banken en de Raad voor Financiële Stabiliteit. Die hadden allemaal grote zorgen. Zij zien namelijk een dergelijke munt dat gestuurd wordt door wat bedrijven als een bedreiging voor het mondiale financiële systeem. Ook benadrukte ze dat Meta problemen heeft met privacyschendingen.

Niet gelukt

Het dwong Meta en partners om de munt te koppelen aan de dollar en niet aan meerdere buitenlandse valuta. Dit zou dan een stablecoin worden. Dit is een crypto die redelijk stabiel is en veilig te verhandelen is. Door alle weestand is dit niet gelukt. Zelfs de rebranding heeft niet bijgedragen aan een goede afloop.