Deze technologie gaat ons leven drastisch veranderen!

Uit een onderzoek blijkt dat de metaverse de komende jaren elke sector op de een of andere manier gaat beïnvloeden. En dat de technologie ons leven gaat veranderen.

JPMorgen is een wereldwijde investeringsbank en doet vaak onderzoek naar opkomende markten en technologieën. Zij zeggen in een rapport: “De metaverse zal de komende jaren waarschijnlijk op de een of andere manier in elke sector infiltreren. Waarbij de marktkans wordt geschat op meer dan $ 1 biljoen aan jaarlijkse inkomsten.” De firma heeft een lounge ingericht in Decentraland.

Metaverse technologie en ons leven

Global Investment bank JPMorgan heeft onlangs een rapport gepubliceerd met de titel ‘Opportunities in the metaverse’. Het rapport is geschreven door Christine Moy en Adit Gadgil. Moy is het wereldwijde hoofd van Liink, Crypto & the Metaverse bij Onyx by J.P. Morgan. Gadgil is het hoofd van e-commerceoplossingen bij J.P. Morgan Payments.

De metaverse gaat zeker ons leven veranderen en meer dan we denken. Het rapport citeert onderzoek van Grayscale Investments waarin het volgende staat. “De metaverse wordt geschat op een omzet van een biljoen dollar. Voor advertenties, sociale handel, digitale evenementen, hardware en het genereren van inkomsten voor ontwikkelaars/makers.” Als gevolg hiervan zien we bedrijven in alle soorten en maten op verschillende manieren de metaverse betreden. Waaronder bekende namen als Walmart, Nike, Gap, Verizon, Hulu, PWC, Adidas, Atari en anderen, schreven de auteurs.

Succes

Het rapport gaat verder met het schetsen van zijn benadering van de metaverse. “Het succes van bouwen en schalen in de metaverse is afhankelijk van het hebben van een robuust en flexibel financieel ecosysteem. Waarmee gebruikers naadloos verbinding kunnen maken tussen de fysieke en virtuele wereld”, legden de auteurs uit. De bank gelooft er dus echt in en heeft in Decentraland een “Onyx by J.P. Morgan”-lounge ingericht.