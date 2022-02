Deze technologieën gaan het menselijk ras veranderen

En misschien vindt je dat helemaal niet zo prettig, maar deze technologieën gaan het menselijk ras wel degelijk veranderen!

De mens heeft zich razendsnel ontwikkeld. Binnen no- time stonden we aan de top van de voedselketen en richten we heel de wereld in. Dit komt omdat we zelflerend zijn. In de toekomst zal dit niet anders zijn. Deze technologieën gaan ons daarbij helpen, dit staat beschreven in een boek van Bernard Marr. Of we het nou leuk vinden of niet.

Technologieën die het menselijk ras veranderen

Je ziet het nu al gebeuren. Er is steeds meer kunstmatige intelligentie, of AI, en machine learning. Ze verwijzen naar het vermogen van machines om intelligent te leren en te handelen, wat inhoudt dat ze beslissingen kunnen nemen, taken kunnen uitvoeren en zelfs toekomstige resultaten kunnen voorspellen op basis van wat ze leren van gegevens. AI gaat een revolutie teweegbrengen in bijna elk facet van het moderne leven. Stephen Hawking zei: “Succes bij het creëren van AI zou de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis zijn.” En Hawking volgde dat onmiddellijk op met: “Helaas kan het ook de laatste zijn, tenzij we leren hoe we de risico’s kunnen vermijden.”

Een andere technologie is gentechnologie. Dit is het beter begrijpen en manipuleren van DNA en genomen van levende organismen. Genbewerking is een groep technologieën die genetische manipulatie mogelijk maakt om het DNA en de genetische structuur van levende organismen te veranderen. Dit opent een scala aan mogelijkheden die bijna onbeperkt zijn, omdat het betekent dat elk kenmerk van een levend organisme dat wordt geërfd theoretisch kan worden veranderd. Dan zou je in theorie ziektes kunnen voorkomen.

Experts weten het zeker, er zullen in de toekomst mens-computerinterfaces zijn. Dit zijn draagbare apparaten die de fysieke en mogelijk mentale prestaties van mensen helpen verbeteren. En hierdoor ons helpen een gezonder en beter leven te leiden. Hier speelt Extended Reality een rol in. Het omvat virtual reality, augmented reality en mixed reality en verwijst naar het gebruik van technologie om meer meeslepende digitale ervaringen te creëren ook een rol. We zullen steeds meer digitaal zijn.