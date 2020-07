Deze Thunderbolt 3 Pro kabel van Apple kost je 150 euro

Doe maar een kabeltje. Apple heeft deze Thunderbolt 3 Pro in het gamma opgenomen die je meer dan 100 euro kost.

Er worden weleens grappen gemaakt over de prijzen van Apple en de accessoires. Als je een virtueel rondje loopt door de Apple Store op het web kun je een indrukwekkend mandje samenstellen. In dat kader heeft het Amerikaanse techbedrijf een nieuw interessant product opgenomen.

Het gaat hier om een 2 meter lange Thunderbolt 3 Pro-kabel. Het is een gevlochten kabel van hoge kwaliteit. Daar staat wel een stevig prijskaartje tegenover. In Nederland vraagt Apple maar liefst 149 euro voor het product.

De kabel heeft ondersteuning van overdrachtssnelheden tot 40 Gbps. Ook bereik je overdrachtssnelheden met USB3.1 (2e generatie) tot 10 Gbps. Daarnaast is er ondersteuning voor DisplayPort-video-uitvoer (HBR3) en 100 W laden.

Je kunt de nieuwe Apple Thunderbolt 3 Pro-kabel via je Mac aansluiten op ondersteunende apparaten zoals de Pro Display XDR, diverse docks en harde schijven.

Is dit Apple product dan echt schrikbarend duur? Als je kijkt naar de specificaties is dit de hedendaagse marktprijs voor high-end technologie. Een Thunderbolt 3-kabel (dus niet pro) van een derde partij kost ook al gauw zo’n 75 euro. Alles is dus relatief, het is maar net hoe je dingen in perspectief zet.