Deze TikTok-kloon geeft je geld om video’s te kijken

Video’s kijken, net zoals op TikTok, in ruil voor geld. Klinkt te mooi om waar te zijn, toch?

Pas altijd op met online partijen die beloven je geld te geven in ruil voor actie. Het is nooit zo onschuldig als het lijkt. Jij als persoon levert data en dat is op het wereldwijde web geld waard. Denk bijvoorbeeld aan Google Opinion Rewards, waar je geld krijgt voor het geven van je opinie.

Zoiets is er nu ook in videovorm. Het heet Zynn en is een regelrechte TikTok-kopie. Je moet een account maken en vervolgens kun je beginnen met het kijken van video’s. Er is een dollar-teken in beeld waar je je inkomsten kunt bijhouden. Uitbetalen gaat door middel van vouchers of cash. Het verdienmodel voor Zynn is dat de inkomsten vanuit adverteerders meer oplevert dan het uitbetalen aan de gebruikers.

Inmiddels groeit Zynn enorm in populariteit. De applicatie werd begin deze maand gelanceerd. Inmiddels staat de app op nummer één gratis apps in de Amerikaanse Apple App Store. Ook is Zynn de top 10 van de Amerikaanse Google Play Store binnengekomen.

Als je weinig geeft om privacy en er geen problemen mee hebt om data af te staan kun je dus met Zynn geld verdienen. Het gaat zoals wel vaker om kleine bedragen. Reken je dus niet rijk en zeg er zeker je bijbaantje niet voor op. (via The Verge)