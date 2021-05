Deze toffe Google DVD Easter egg moet je proberen! - Apparata

Google heeft een hilarische DVD Easter egg online gezet. Dat brengt warme herinneringen naar boven!

Tenzij je heel jong bent, kun je vast nog wel het DVD tijdperk voor je halen. Als je de televisie had aanstaan met de DVD speler ook aan, maar geen film of serie afspeelde volgde er meestal een screensaver. Die screensaver was het DVD logo dat van links naar rechts en van boven naar beneden schiet. De grap was dat het logo bijna nooit de hoeken raakte. De Amerikaanse variant van The Office maakte er al ooit een briljante scène van.

Van dit principe heeft Google nu een grappige DVD Easter egg bedacht. Door een bepaalde zoekopdracht in te vullen en even te wachten kom je in de easter egg terecht. Het werkt via Chrome, maar we hebben het ook succesvol getest in Safari. Ga naar Google en zoek op DVD screensaver of op DVD bouncing logo. Wacht vervolgens een seconde of vijf.

De easter egg zal dan beginnen. Het Google logo gaat er opeens vandoor en simuleert met deze easter egg het DVD logo dat alle kanten op gaat. Een leuke knipoog naar die, inmiddels, goede oude tijd. Geen zin om het zelf te proberen, check dan het effect in het filmpje hieronder.