Deze TV heeft alles!

Sky Glass

Deze nieuwe TV integreert alles wat jij nodig hebt voor een avondje TV kijken.

De televisie heeft zich sinds het onstaan stevig ontwikkeld. Nog niet zo lang geleden zaten we met enorme toeters in onze woonkamers voor een avondje TV kijken. Gelukkig hebben we nu flat-screens. Ook het internet heeft zijn intrede gedaan in het televisielandschap. Nu komt Sky Glass met de volgende generatie TV’s.

Sky Glass TV heeft alles

Onze TV’s zijn aangevuld met allerlei randapparaten. Denk aan een DVD- speler, boxen, internetverbinding enzovoorts. Sky Glass is een reactie tegen deze wildgroei, een alles-in-één tv, set-top-box en soundbar die belooft de ‘rommel’ te elimineren. Sky Glass heeft zelfs zijn eigen games vooraf geïnstalleerd, hoewel je nog steeds je console mee moet nemen voor de serieuze dingen. Het is ook het eerste true-blue Sky-apparaat dat geen schotelantenne nodig heeft om verbinding te maken, maar alle inhoud via internet levert.

In veel opzichten is Sky Glass het logische eindpunt voor de smart tv-industrie, een set die alles in zich heeft wat je nodig hebt.

Solide blok

Het design van TV’s is steeds belangrijker geworden. De meeste flatscreen-tv’s proberen hun omvang tot een minimum te beperken en lopen geleidelijk uit tot buiten het gebied waar de voeding, het moederbord en de connectiviteit zich bevinden. Deze TV ziet eruit als een solide blok.

Het systeem in Glass wordt aangedreven door een quad-core AmLogic ARM A55 systeem-op-chip. Ondanks het feit dat Sky Glass is ontworpen om niet te veel extra componenten eraan te koppelen, bevat het wel een drietal HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor CEC. Een van de poorten ondersteunt eARC voor audio-doorvoer, maar aangezien het systeem een ​​ingebouwde soundbar heeft, is het onwaarschijnlijk dat jij dit nodig hebt. Ook ondersteunt de TV Bluetooth 5.0, heeft het een 10/100 Mbps Ethernet-poort en WiFi 6. Het apparaat is in meerdere kleuren verkrijgbaar.