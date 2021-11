Deze Uber- medewerker vraagt meer dan 1 miljoen euro voor zijn flatje

Van den Brink Makelaars

Werken bij het taxibedrijf Uber loont. Althans voor deze Uber- medewerker wel, want hij vraagt een goede 1 miljoen euro voor zijn appartement.

We kennen Uber als een onderneming die bemiddeld tussen reizigers en aanbieders van personenvervoer. Dit doen ze in verschillende landen. Het bedrijf verbindt via een mobiele app klanten in meer dan 70 landen. Omzet is ook wel aardig, namelijk 11 miljard dollar. Geen kleine speler dus. Een van de medewerkers van het bedrijf boert aardig goed, want hij kon op de leeftijd van 29 jaar al dit huis kopen. Nu is het tijd om het te verkopen.

Uber- medewerker verkoopt zijn flatje

Flatje, flatje. Een luxe appartement volgens de makelaar. En dat is het ook wel, want het staat in het altijd chique Amsterdam Oud- Zuid. Een geliefde wijk onder de juppen. Als we naar de afbeeldingen kijken is het vrij ‘anders’ ingericht. Meestal zijn het strakke interieurs zonder emotie. Maar hier niet, want we zien veel klassieke elementen met veel donker hout. Hier daar wat klassieke spiegels en kroonluchters en je verwacht niet dat de bewoner 33 jaar oud is. Bewoner is Raoul Philipse en hij is sinds 2016 werkzaam bij taxibedrijf Uber waar hij Head of (Director), EMEA Rides Strategy and Planning is.

De makerlaar zegt: ‘Enerzijds zijn de originele details zoals het plafond met ornamenten in ere hersteld en anderzijds is er luxe toegevoegd door de design keuken en elegante afwerking.’

Kopen?

Dan moet je er snel bij zijn. Huizen in deze wijk gaan hard. En ook bij dit object is er al een bod gedaan. Zeker dit huis, met een dakterrasje. Tamelijk uniek in Amsterdam. Het huis is dus al onder bod, maar nog steeds kunnen we nog even binnen kijken.