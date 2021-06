Deze update gaat Call of Duty: Warzone veel mooier maken - Apparata

Afbeelding via Activision

Er is een update vrijgekomen voor Call of Duty: Warzone dat je spel veel mooier gaat maken!

Call of Duty: Warzone wordt gespeeld door knetterveel gamers. Nu komt de ontwikkelaar Activision met een update, waardoor je speelervaring veel mooier kan worden. De texture update komt voor de Playstation 5 en de Xbox X series.

Call of Duty: Warzone is nu in het vierde seizoen. Deze is twee weken geleden gestart en veel gamers vermaken zich er goed mee. Nu komt Activision met een zogenaamd ‘Texture pack’ voor het spel. De update brengt de nodige visuele verbeteringen met zich mee. Maar dan wel alleen voor de nieuwe generaties consoles, die er het meest van profiteren.

En met een texture update komen met name de visuele effecten beter uit de verf. Alles wat de speler tegenkomt in de game wordt gewoon veel mooier, scherper en beter. De update is te downloaden op alle platformen, maar de PS5 en Xbox X series kunnen er optimaal gebruik van maken, omdat alleen deze consoles 1440p ondersteunen. Hierdoor kan je het spel in een hogere resolutie spelen wat de game- ervaring natuurlijk enorm ten goede komt. De details komen dan beter uit, bijvoorbeeld als je aan het snipen bent en je moet inzoomen op je vijand in de verte.

Downloaden

Voordat je gelijk gaat downloaden, bedenk wel dat je er ruimte voor moet hebben. De download zal niet vanzelf automatisch gaan. De patch heeft ongeveer 7.6 GB nodig op je PS5. Je Xbox heeft iets minder nodig, namelijk 7.2 GB.