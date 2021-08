Deze uzi’s zijn geïnspireerd op bekende sneakers

Een uniek stukje kunst voor thuis aan de muur, deze zogenaamde Shoeuzi’s.

Een Shoeuzi, ja dat verzin je zelf toch ook niet. Het is de benaming voor een combinatie van het bekende wapen, de Uzi, en schoenen. De Englese artiest j-ldn uit Londen is verantwoordelijk voor deze creatie. Hij combineerde de Uzi met wereldberoemde sneakers van weleer.

De kunstenaar heeft een hele collectie bedacht. Het gaat hier om schoenen van onder andere de merken Nike, Adidas, KAWS die getransformeerd zijn tot het wapen. We hoeven je vast niet uit te leggen dat je er niet echt mee kunt schieten. Het is een interessant kunstzinnig voorwerp voor thuis of op je kantoor.

Shoeuzi

Prijzen variëren van model. De verkoop verloopt namelijk via veilingen op de website StockX. Diverse biedingen staan bijvoorbeeld op 295 euro. Er staan echter ook uitschieters tussen van 2.500 of zelfs 3.600 euro.

Alle items zijn met de hand gemaakt. Dat verklaart ook een beetje de prijs. De modellen variëren behoorlijk qua uiterlijk. Zo ziet er voor een ieder wel wat tussen. Van een klassieke sneaker uiterlijk, tot een knipoog naar hete luxemerk Supreme. Het zit er allemaal tussen. Eén voordeel met de Shoeuzi. Voor dit wapen hoef je geen vergunning te hebben!