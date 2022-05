Deze vergeten functie van Google Maps is heel handig

Veel mensen zijn deze functie binnen Google Maps vergeten, maar hier is een herinnering aan de handige toepassing.

Google Maps gebruiken we vaak en voor verschillende doeleinden. Namelijk je weg vinden of checken hoe druk het ergens is. Toch gebruiken we niet alle functies, terwijl die wel heel bruikbaar zijn. En dan hebben we het met name over de functie waarmee je er voor kan zorgen dat je op tijd weg gaat.

Vergeten Google Maps functie

Super vervelend: heb je een belangrijke afspraak kom je toch nog te laat. Files, omleidingen of storingen op het spoor. Allemaal factoren die van invloed zijn op je reistijd. Google heeft echter een toepassing ingebouwd die je daarmee kan helpen. Vergissen in je vertrektijd behoort hiermee tot het verleden. De functie vertelt je namelijk precies hoe laat je moet vertrekken van huis om ergens op tijd te zijn.

Het werkt ook heel makkelijk. Net zoals altijd plan je je reis in. Dat doe je dan in Google Maps. Echter, met deze functie kan je ook de tijd van bestemming invullen (dus hoe laat je ergens zou willen zijn). De app berekent dan automatisch een vertrektijd. Hierin is alles in meegenomen: files, aanstaande verkeersdrukte, ongelukken enzovoorts.

Reis plannen

Moet je ergens echt op tijd zijn, dan is deze functie ideaal. Je gebruikt het door naar Google Maps te gaan en dan bovenin je adres van bestemming in te voeren. Zoals altijd dus. Klik vervolgens op Route en druk dan op de drie stipjes naast de adresbalk. Nu kan je verschillende opties selecteren, kies hier Vertrek- of aankomsttijd instellen. Voeg nu bij Aankomen je gewenste tijd in. Nu krijg je je vertrektijd!