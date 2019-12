Deze verrassende stap maakt Segway in 2020

Na de iconische Segway en elektrische steps zoekt men het nu een slag groter.

In januari 2020 staat in Las Vegas de nieuwe editie van de Consumer Electronic Show (CES) op het programma. Segway, ook actief onder de naam Ninebot en inmiddels deels in eigendom van het Xiaomi-concern, maakte vannacht bekend wat zij daar tentoon gaat stellen. Het blijkt dat men het na de Segway, elektrische step en kart een slag groter zoekt. Men komt namelijk met een scooter en een brommer. Beide uiteraard elektrisch.

Ninebot eScooter

De eScooter, die onder merknaam Ninebot wordt uitgebracht, komt er in liefst vijf varianten. Het instapmodel wordt de E80C, die met een ouderwetse batterij is uitgevoerd, heeft een topsnelheid van 50 kilometer per uur en kan 90 kilometer ver op 1 accu.

De volgende modellen zijn alle voorzien van lithium-batterijen. De E90 en E100 gaan iets harder (de E90 haalt 55 kilometer per uur en de E100 zo’n 60 kilometer per uur). Topmodellen zijn de E125 en de E200P. De E125 heeft een topsnelheid van zo’n 75 kilometer en kan op één batterij zo’n 120 kilometer ver. De meest uitgebreide uitvoering, de E200P werkt op dubbele batterij. Hierdoor haalt deze escooter een snelheid van 100 kilometer per uur en een afstand van 200 kilometer. Volgens de specificaties van Segway haalt het topmodel binnen 3 seconden een snelheid van 45 km per uur en is het daarom voorzien van een extra sterke reminrichting.

De scooters zijn voorzien van een opbergruimte voor de helm, LED-verlichting en een digitaal paneel. Verder is de scooter waterdicht en is het mogelijk om digitaal gegevens uit te wisselen met bijvoorbeeld een smartphone. Uiteraard is er keuze uit vele kleuren.

Ninebot eMoped

Naast de diverse varianten van de elektrische scooter komt het bedrijf met een elektrische (snor)brommer. Hiervan plant men 3 varianten, alle met een topsnelheid van 25 kilometer per uur. Het verschil is het bereik op één batterij. De instapversie biedt 38 kilometer bereik, de volgende versie 60 kilometer en de laatste versie 75 kilometer.

Naast deze modellen liet Segway op de presentatie nog andere prototypes zien van een elektrische motor en futuristische varianten van de eScooter. Men gaf aan echter geen plannen te hebben om deze op korte termijn op de markt te brengen.

Bron: The Verge