Deze versies van de iPhone 12 komen als eerste - Apparata

Er komen meerdere versies van de iPhone 12, maar welke kunnen we als eerste verwachten?

In totaal kunnen we dit jaar maar liefst vier nieuwe versies van de iPhone 12 verwachten. De formaten verschillen van 5.4-inch tot en met topmodellen van 6.7-inch. Met de kleinere modellen is ook de verwachting dat Apple ze minder lekker uitrust. Voor de echte crème de la creme op het gebied van iPhones moet je dus bij die 6.7-inch variant zijn.

Aan de hand van een nieuwe publicatie van Digitimes weten we welke iPhone 12 versies als eerste op de markt komen. Althans, als de berichtgeving klopt natuurlijk. Men beroept zich op de Taiwanese leveranciersindustrie als bron.

Als we de informatie mogen geloven zijn er twee marktlanceringen. Aan de ene kant heb je de twee iPhone 12 6.1-inch modellen die als eerste komen. Daarna volgen de twee 6.7-inch en 5.4-inch modellen. De verschepingen van de smartphones zouden deze zomer zijn begonnen. In juli de eerste lading en in augustus de tweede lading.

De info moet je met een korreltje zout nemen, maar er zou natuurlijk een kern van waarheid in kunnen zitten. Anders komt dit nieuws ook niet op deze manier naar buiten. Dat betekent dat de duurste iPhone-modellen misschien pas in november in de winkels komen te liggen. De andere iPhone 12 versies koop je op z’n vroegst in oktober. De onthulling is later deze maand.