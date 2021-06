Deze vette iPhone gadgets mag je niet missen! - Apparata

De Apple iPhone is een goed verkopende smartphone. Er zijn veel vette iPhone gadgets voor je te vinden. We hebben de beste op een rijtje gezet.

Sinds de lancering van de eerste iPhone door Steve Jobs is het hard gegaan. Apple verkoopt enorme aantallen smartphones en nog steeds is de iPhone één van de best verkopende telefoons. Je kan er ook heel veel meer mee doen, dan alleen bellen. Daarom zijn er veel iPhone gadgets te vinden.

iPhone gadgets

Het aanbod is bijna onbeperkt. De iPhone is natuurlijk al best lang te koop, daarom zijn er veel leveranciers van gadgets en accessoires. We hebben de leukste hieronder voor je neergezet.

Razer Kishi

We beginnen gelijk met een absolute topper: de Razer Kishi. Mobiel gamen wordt steeds populairder en dat merken de smartphoneproducenten ook. Maar ook de leveranciers van gadgets spelen hier handig op in. De Kishi maakt van je iPhone een kleine gameconsole. En doet dat op een gemakkelijke manier. Je klikt je iPhone erin en sluit hem aan op de oplaadport. Daarna kan je aan de slag. Geweldig!

Wel even checken of je favoriete game voor deze gadget geschikt is.

Afbeelding via Razor

Mous

Heb je eindelijk je gewilde smartphone, laat je hem vallen. Eeuwig zonde, dus een goede bescherming van je apparaat is wel handig. En daar komt de hoesjes-fabrikant Mous in beeld. Zij maken mooie hoesjes, maar ook stevige. Ze laten hem bijvoorbeeld vallen uit een luchtballon en de iPhone blijft heel. De hoesjes zijn verkrijgbaar in verschillende designs: van transparant tot aan bamboe.

Afbeelding via Mouse

Oplader

De vakantie komt eraan. Dat betekent voor veel mensen lang in de auto zitten. En als je niet aan het rijden bent, zit je best vaak op je smartphone te kijken. Je batterij gaat snel op, even opladen is wel fijn. Dat kan via deze oplader die je in je sigarettenaansteker kan doen. Lekker makkelijk, daarom is deze iPhone gadget onmisbaar op een (auto) reis.

Afbeelding via Anker

Lens

Een van de meest gebruikte functionaliteiten van de iPhone is de camera. Je kan al met je iPhone supermooie foto’s nemen, maar wil je een stapje verder dan is deze lens voor jou. Met de 58-mm telelens van Moment kom je dichterbij voor compactere, scherpere opnamen zonder de digitale zoom te hoeven gebruiken.

Afbeelding via Apple

Pasjeshouder (en meer)

De Spigen Smart Fold Wallet MagSafe is zowel mooi als functioneel en mag niet ontbreken in dit rijtje iPhone gadgets. Je kunt er twee pasjes in kwijt, nadat je hem met magneten hebt vastgemaakt aan je iPhone. Je kunt hem ook gebruiken om je smartphone neer te zetten, zodat je lekker kunt Netflixen.