Deze vette playseat wil je hebben

Een serieuze playseat is toch dé droom voor in een mancave? Je hebt ze in alle soorten en maten. Razer staat op CES in Las Vegas met een wel heel bijzonder concept.

Het betreft hier de Razer Eracing Simulator Concept. Neem plaats in de stoel en laat je opslokken in een wereld van virtueel racen. De setup bestaat uit een racestoel, stuur, pedalen en een gebogen scherm dat zich om je heen vouwt. De stoel staat op een platform dat bewegingen simuleert. Daarom heeft de stoel ook gordels, zodat je er niet uit kunt vallen.

De playseat is modulair. Dit betekent dat afhankelijk voor de game de setup aangepast kan worden. Laat je creditcard nog maar in je zak. Helaas hebben we hier met een concept te maken. Het is niet bekend wanneer en of Razer dit op de markt gaat brengen. Voor nu heeft het bedrijf dit idee in ontwikkeling en willen ze op CES laten zien hoe ver ze al zijn. Maar zeg nu zelf: dat ziet er vrij intens uit toch?