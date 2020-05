Deze vette Porsche-app werkt nu ook met Carplay

Voor de sportieve Porsche-rijder is deze app natuurlijk een must.

In deze tijden van crisis heb je wel wat anders aan je hoofd dan racen op het circuit. Tenminste, als je niet in de buurt woont. De Nürburgring is weer open voor publiek en omwonenden zijn, onder andere met Porsches, op het circuit te vinden. Grote kans dat ze gebruik maken van deze app.

De Track Precision app van Porsche is niet nieuw. Deze app is gericht op circuit gebruik. Je kunt er onder andere rondetijden mee vastleggen. De applicatie van de Duitse autofabrikant heeft echter een fraaie update gehad. Track Precision is nu compatibel met Apple Carplay in de auto.

Daarmee dat je niet langer hoeft te klooien met je telefoon in je Porsche. De smartphone kun je veilig opbergen en de app is te bedienen via het touchscreen van je Porsche. Ideaal, want op het circuit is het laatste wat je wil een rondvliegende smartphone in de cabine.

Net als de app op je smartphone, kun je de Porsche-app met CarPlay gebruiken om rondetijden vast te leggen of je rondetijden vergelijken met anderen. De app is tevens compatibel met je Apple Watch. Zo vibreert het slimme horloge als je een nieuw persoonlijk record hebt gereden. Ook meet de Apple Watch je hartslag tijdens een bloedstollend rondje. Vet toch?

Hoewel de Porsche-app nu werkt met Apple CarPlay is er nog geen ondersteuning voor Android Auto. Je moet minimaal een Boxster, Cayman of een 911 hebben met Porsche Communication Management 4.0, Connect Plus en het Sport Chrono Package.