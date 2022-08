Deze vijf klassiekers verdwijnen van Netflix

Augustus loopt ten einde, en dan zijn deze vijf klassiekers verdwenen van Netflix. Nog snel even kijken dus.

Elke eerste van de maand is er een hele lijst aan nieuwe films en series die op Netflix in het aanbod worden toegevoegd. Maar naast nieuwe titels verdwijnen er ook films.

Zo ook in deze mooie augustus maand. Het is nu nog vakantie dus dit is hét moment om nog wat aan je klassieke filmrepertoire kennis te werken. We pikken vijf klassiekers uit het rijtje te verwijderen films.

Halloween (1978)

Klassieker die van Netflix verdwijnt nummer 1; Halloween. Op een kille en koude Halloween avond in 1963 vermoordt de zesjarige Michael Myers zijn 17-jarige zus Judith op vrij brute wijze.

Dat kwam hem op 15 jaar opsluiting te staan. Op 30 oktober 1978 ontsnapt hij terwijl hij wordt overbracht naar een rechtszaak. Hij steelt een auto en ontsnapt. Hij keert terug naar zijn geboorteplaats om nieuwe slachtoffers te zoeken.

Met onder andere de legendarische Jamie Lee Curtis. Verdwijnt 31 augustus van de streamingdienst.

Mission Impossible (1996)

Nog zo’n klassieker op Netflix en het origineel van de reeks. Toen Tom Cruise nog gewoon met Nicole Kidman getrouwd was. Tom speelt Ethan Hunt en moet met zijn mentor Jim Phelps (een rol van Jon Voight) een geheime opdracht uitvoeren die helemaal in de soep loopt. Jim wordt vermoord en nummer 1 verdachte is Ethan.

Dat is het begin van een strijd om zijn onschuld te bewijzen. Ethan Hunt stelt een team samen van mensen die hem willen helpen om het zwaar bewaakte CIA-gebouw binnen te komen om zijn onschuld te bewijzen. Verdwijnt 31 augustus van de streamingdienst.

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

Humor om te lachen. Will Ferrell speelt televisiepresentator Ron Burgundy die in de studio waar hij helemaal het mannetje is de nieuwe verslaggever Veronica Corningstone ontvangt. De verslaggever wordt vertolkt door Christina Applegate.

Het verhaal speelt zich af in de jaren zeventig waar de emancipatie in de televisiewereld nog niet helemaal voltooid was zullen we maar zeggen. De dame in kwestie doet het vrij goed en overtreft hem on air. Dat geeft een hoop jaloezie bij Ron en dus start die een vete op live-tv.

Dat kan natuurlijk niet goed gaan en de beste man maakt een flinke uitglijder. Hij ziet een kans om zich te revancheren als er een schandaal aan het licht komt in de dierentuin van San Diego. Vertrekt op 31 augustus van Netflix.

A Nightmare on Elm Street (1984)

Slasherfilm van Wes Craven pur sang. Dé klassieker der klassiekers in dit genre. Freddy Krueger (Robert Englund) gaat achter tieners aan in het Midwesten. Hij jaagt in hun dromen op ze, maar dat doodt de tieners in het echt.

Nancy (Heather Langenkamp) onderzoekt het fenomeen en stuit op een duister geheim dat wel eens de sleutel tot het ontrafelen van het mysterie kan zijn. Met Johnny Depp in de rol van vriendje van Nancy. Ook deze film verdwijnt op 31 augustus van Netflix.

Titanic (1997)

De filmhit van de jaren negentig, met de titelsong van Céline Dion. Ondanks dat wellicht toch de moeite om nog even te kijken voor ook deze film eind augustus van Netflix verdwijnt.

Moeten we nog iets over deze film zeggen? Leonardo di Caprio vaart op een beroemde boot waar hij iets krijgt met Kate Winslet. De boot vaart op 15 april 1912 op een ijsberg. Spoiler alert: boot zinkt. Drie uur zwijmelen met Leo en Kate.