Deze vlucht is voor mensen die het vliegen missen - Apparata

Mis je het om te reizen per vliegtuig? Deze vlucht brengt je rond door de lucht en zal weer landen op dezelfde plek.

Door het coronavirus zitten we meer thuis dan ooit. Op vakantie gaan deed je dit jaar wellicht met de auto. Want vliegen is nog lang niet zo normaal als dat het voor de crisis was. Nu hebben we hier in Nederland de vrijheid om gewoon op het vliegtuig te stappen, maar dat is lang niet overal zo. In Australië is het verboden om het land te verlaten. En omdat het een eiland betreft zitten de inwoners ‘opgesloten’.

Voor de Australiërs die het missen om te reizen per vliegtuig heeft de luchtvaartmaatschappij Qantas goed nieuws. De maatschappij gaat weer vliegen, maar je zal wel na de vlucht landen op hetzelfde vliegveld.

De vlucht duurt maar liefst 7,5 uur en een ticket kost 800 Australische dollar. Dat komt neer op bijna 500 euro. Gedurende die uren maakt de piloot een toeristische route langs Australische bestemmingen. Denk aan Bondi Beach en het Groot Barrièrerif. Dit alles aan boord van een Boeing 787 Dreamliner. Net alsof je in een normale passagiersvlucht zit.

Het klinkt misschien belachelijk, maar de actie is een succes. Voor Qantas brengen de vluchten geld in het laatje en reizigers kunnen er even op uit. Meer dan 130 stoeltjes werden binnen 10 minuten verkocht en daarmee zat de vlucht vol. Vanwege het coronavirus zal het vliegtuig niet helemaal volgeboekt worden. Op deze manier kan de afstand tussen passagiers met reizen per vliegtuig gegarandeerd worden. (via Mashable)