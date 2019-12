Deze VPN-aanbieder heeft een knallende eindejaarsactie

Veilig en anoniem over het web surfen voor een vast bedrag per maand.

Je kunt tal van redenen bedenken waarom je gebruik zou willen maken van een VPN-verbinding. Het komt van pas om bijvoorbeeld je verbinding te beschermen als je gebruikt maakt van een openbaar netwerk. Of wat te denken als je gebruik wil maken van internationale toepassingen. Met je Nederlandse IP-adres gaat dat niet lukken.

Misschien klinkt het hebben van een VPN-verbinding misschien niet zo noodzakelijk, maar als er een interessante deal tegenover staat is het toch wel het proberen waard. Wat dat betreft sluit PureVPN, één van de grootste aanbieders van VPN-netwerken ter wereld, het jaar mooi af met een interessante aanbieding.

Als je nu een 5-jarig abonnement afsluit bij PureVPN voor 45 euro ben je voor slechts 0,75 cent per maand verzekerd van een veilige VPN-verbinding. Dat is een korting van maar liefst 92 procent in vergelijking met het reguliere tarief. Wil je het liever een jaartje proberen dan kan dat ook voor 1,25 euro per maand. Dat is een korting van 87 procent in vergelijking met het standaard tarief.

Het abonnement kun je thuis en onderweg gebruiken. De aanbieder is namelijk actief op tal van platformen. Zowel desktop als mobiel. Voor bijna elk denkbaar platform werkt PureVPN met een eigen app die je kunt gebruiken als abonnee.

De dienst heeft toegang tot meer dan 2.000 servers en 300.000 IP-adressen met meer dan 180 landen om uit te kiezen. Met één PureVPN-account kun je maximaal 5 apparaten tegelijk verbinden. Nieuwsgierig geworden? Maak dan snel gebruik van die eindejaarsactie.