Deze wekker zet meteen koffie als ‘ie afgaat

Meteen je bakkie pleur. Een koffiemachine als alarm. Wakker worden met de geur van koffie via je wekker, heerlijk!

Iedereen heeft weer een ander ochtendritueel. Die van mij heeft zeker koffie als basis. En zo zijn er vele miljarden anderen mensen ter wereld die koffie als iets prettigs ervaren om mee wakker te worden. Je alarm is hoogstwaarschijnlijk je smartphone, maar deze koffiemachine als wekker is eigenlijk veel leuker.

Koffie wekker

Van tevoren stop je koffie en water in het reservoir. Aan de hand van een timer gaat het apparaat koffie maken. Dankzij 500W inductie heeft deze koffiemachine wekker in drie minuten je bakkie klaar. Het koffiezetapparaat schakelt zichzelf ook na verloop van tijd weer uit. Er zit ook een mini koelkast ingebouwd om melk in te bewaren. Als je persoon bent die graag melk in je koffie heeft dan is de Barisieur Tea & Coffee Alarm Clock ook voor jou interessant.

Het ziet er tof uit, maar deze machine is niet voordelig. Diverse webshops verkopen het apparaat voor 395 euro. En natuurlijk, volautomatisch is deze machine niet. Als jij niet af en toe gemalen koffie en water toevoegt doet de machine uiteraard niets. Wil je dit laatste ook moet je misschien een butler overwegen. Luie dibbes!