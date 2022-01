Deze WhatsApp toevoegingen gaan je helpen in 2022

WhatsApp

We gebruiken allemaal WhatsApp en steeds vaker op het web, met deze toevoegingen wordt het gebruik van de berichtendienst nog beter!

WhatsApp heeft het allemaal: makkelijk te gebruiken, gratis, end-to-end-codering en de platformonafhankelijke ondersteuning. Dit heeft WhatsApp geholpen om een heleboel gebruikers te verzamelen, en als je het op internet gebruikt, kun je een groeiend aantal browserextensies installeren om je te helpen meer uit het platform te halen.

WhatsApp extra toevoegingen

De meeste mensen gebruiken de app op hun smartphone het meest. Zeker met de pandemie van de afgelopen jaren werken mensen veel met de dienst. En als je toch achter je laptop zit, is het handiger om gelijk berichten te typen vanaf je computer. Het gebruik van WhatsApp via browsers is dan ook flink toegenomen. Hiervoor zijn enkele handige extensies.

WA Web Plus

WA staat natuurlijk voor WhatsApp. Het programma heeft een paar verschillende WhatsApp-trucs waarmee je kunt spelen. Je kunt berichten en afbeeldingen vervagen, statussen in het geheim bekijken, je typstatus verbergen, conversaties bovenaan de lijst vastzetten, aangepaste chatachtergrond toepassen, emoji-reacties toevoegen aan berichten en meer. Open het uitbreidingspaneel door op het werkbalkpictogram te klikken.

WEB Sender

Voor de zakelijke gebruiker is deze tool ideaal. Je kunt bijvoorbeeld hiermee een reeks snelle reacties aanpassen, die boven het tekstinvoervak verschijnen. Je kunt ook plannen dat berichten op een bepaald tijdstip in de toekomst worden verzonden, en je kunt meerdere mensen tegelijkertijd berichtjes sturen. Het is geen extensie die iedereen nodig heeft, maar veel mensen zullen het erg handig vinden.

Web Sender

WhatsAdd

Nadat je WhatsAdd hebt geïnstalleerd, kun je sneller toegang krijgen tot tekstopmaakopties, alle mediabestanden in een gesprek downloaden en getypte emoji’s omzetten in echte emoji’s. Wat uniek is en echt handig, is de functie met de mogelijkheid om vooraf ingestelde berichten te maken (zeggen dat je te laat bent, of dat je het ermee eens bent, of wat dan ook) die vervolgens kunnen worden geopend met een klik vanuit het tekstinvoervak. Dit zijn berichten die je dus vaak verzend.