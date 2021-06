Deze Windows 10-functie blijft in Windows 11 behouden - Apparata

Je hoeft niet compleet afscheid te nemen van je Windows 10 gewoontes met de upgrade naar Windows 11.

Een nieuwe versie van een besturingssysteem brengt ook veranderingen met zich mee waar je misschien niet helemaal op zat te wachten. Gelukkig is het ook vaak zo dat de makers gewoontes van oudere versies meenemen naar de nieuwe versie. Mocht je toch niet kunnen of willen wennen aan de nieuwe situatie, dan kun je elementen van de oude versie gebruiken.

Om een voorbeeldje te geven. En daarvoor ga ik terug in de tijd. Met Windows XP kun je een klassieke weergave van het OS draaien. Dit zag je vooral bij bedrijven en op school. Maar die old school look was soms lekker prettig om mee te werken. Hetzelfde staat te gebeuren met Windows 11, dat gewoon nog elementen van Windows 10 zal bevatten.

In de gelekte Windows 11 build is ontdekt dat je ook de startbalk van Windows 10 kunt gebruiken. Dus mocht je de nieuwe look en feel van Windows 11 helemaal niet relaxed vinden, dan kun je altijd nog terug naar het oude. Toch fijn om te weten. Mogelijk bevat Windows 11 nog meer knipogen naar het verleden, maar daarvoor zullen we moeten wachten op de aankondiging en een eventuele latere proefversie van het OS.

Windows 10 startbalk op Windows 11