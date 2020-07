Deze Windows 10 game pc is wel heel bijzonder

Wie had dat gedacht? Dit is niet zomaar een Windows 10 game pc.

Op zoek naar een game pc met Windows 10, maar je wilt echt iets bijzonders in huis halen? Zoek niet verder, want Konami heeft iets voor je. Het iconische bedrijf, bekend van titels als Metal Gear Solid en de Silent Hill games, gaat game computers produceren.

De eerste computers van de Japanse ontwikkelaar zijn gelanceerd onder de naam Arespear. Ook randapparatuur zoals toetsenborden en koptelefoons gaat Konami onder haar eigen merk verkopen. De lancering van de producten zijn gedaan in thuisland Japan.

De Arespear Windows 10 game computer heeft een uniek uiterlijk. Het moet wel je ding zijn, want we kunnen niet anders concluderen dat het een apart design is. Het instapmodel heeft een Intel i5-9400F processor, 8 GB werkgeheugen, 512 GB SSD en een Nvidia GeForce GTX 1650 videokaart. De prijs ligt op 184.000 yen, dat komt omgerekend neer op ruim 1.485 euro.

Heb je een iets breder budget, van kun je voor het voorlopige topmodel kiezen. Deze computer uit de Arespear serie heeft een Intel i7-9700 processor, 16 GB RAM, 512 GB SSD én een 1 TB harde schijf. Verder komt de Windows 10 game computer met een Nvidia GeForce RTX 2070 Super videokaart. Deze computer kost omgerekend 2.740 euro.

Voorlopig worden de producten uitsluitend aangeboden in Japan met een marktlancering in december. Of Konami ook plannen heeft deze producten buiten Azië te verkopen is niet bekend, maar lijkt niet aannemelijk.