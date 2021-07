Deze Windows 10 update sloopt je printer - Apparata

Afbeelding via Microsoft

Er is een update van Windows 10 die je printer sloopt. Lees hier hoe je dit kan voorkomen of kan oplossen.

Eerder was er al een fout in de Windows Print Spooler, waarmee iemand je computer op afstand kon overnemen. Nu is er weer een probleem met een beveiligingspatch van Microsoft, die er voor zorgt dat de verbinding met je printer niet meer werkt. Systeembeheerders kwamen hierachter toen zij plotseling geen verbinding meer konden maken met printers.

Het is bijna een herhaling van een probleem dat zich dit voorjaar voordeed met een andere Windows 10-beveiligingsupdate, maar nu lijkt het dat printers geen verbinding meer kunnen maken na het installeren van de KB5004945-patch. Dit speelt met name bij Zebra- printers, maar ook andere merken hebben er last van.

Microsoft heeft het probleem inmiddels erkend. In een bericht aan The Verge erkent ook Zebra het probleem met haar printers en Windows. Microsoft is van plan om het probleem snel te verhelpen en werkt op dit moment aan een patch. Deze nieuw bijgewerkte patch zou dan het probleem moeten verhelpen. Kan je daar niet op wachten, dan is er al een snelle oplossing.

Oplossing

Microsoft baalt natuurlijk van dit probleem. Het is niet de eerste keer dat een update voor problemen zorgt. Maar ze erkennen snel het probleem en hebben een statement naar buiten gebracht.

‘We zijn op de hoogte van een afdrukprobleem dat is veroorzaakt door de Windows-update “KB5004945” van 6 juli en van invloed is op meerdere merken printers.’

Hierbij geeft het bedrijf aan dat een onmiddellijke manier om het probleem aan te pakken, is door de Windows-update “KB5004945” te verwijderen of door het getroffen printerstuurprogramma te verwijderen en opnieuw te installeren mét beheerdersreferenties.