Deze Windows 11- downloads slopen je computer

Windows 11 is uit en veel mensen willen het programma downloaden. Pas hiermee op, niet alle downloads zijn echt en slopen je computer.

Snel even Windows 11 downloaden voor een mooi prijsje, dat willen veel mensen wel. Of beter nog, dit gratis doen. Dit moet meestal buiten de officiële kanalen om. Dat is geen goed idee, want antivirusbedrijf Kaspersky ontdekte online honderden vermeende Windows 11-installatiebestanden. Deze kunnen in werkelijkheid malware op je systeem installeren.

Windows 11 downloads die je computer slopen

Eigenlijk moet je niks downloaden. Nou ja, dit kan wel. Maar dan moet je je inschrijven voor het Windows Insider programma. Dan komt Windows 11 als een update binnen. Je dient het programma dan alleen nog maar te downloaden op de gebruikelijke manier. Hier hoef je niet veel voor te doen, bijna alles gebeurt automatisch. Je kunt het nieuwe programma dus nog niet los downloaden van een website.

Criminelen

Toch willen veel mensen Windows 11 al downloaden op andere manieren. Of ze denken in ieder geval dat dit kan. Dit komt doordat cybercriminelen hier handig op inspelen, aldus het antivirusbedrijf. Deze boeven verspreiden op het verschillende plekken op het internet setup- bestanden. Deze bestanden lijken Windows 11 te bevatten, maar eigenlijk zitten er virussen in die op je computer worden geplaatst. Als voorbeeld toont het bedrijf een zogenaamde ‘download manager’ voor Windows 11. Deze zou het besturingssysteem ook ‘activeren’. Wat het eigenlijk doet, is malafide software installeren.

Afbeelding via Kaspersky

Deze malafide software zijn programma’s waar je echt niet op zit te wachten. Pas er dus goed mee op en trap er niet in! In de software kunnen Trojan- virussen zitten die je computer kunnen blokkeren of malware die je wachtwoorden jat. Ga dus niet op zoek naar ‘andere’ manieren om het besturingssysteem te downloaden. Doe dit (vooralsnog) alleen via Microsoft zelf.