Deze woonboot is piepklein en kost bijna één miljoen euro

Pararius

Waarom? Omdat het een unieke ligging heeft.

Veel mensen willen in Amsterdam wonen. Liefst aan de gracht, maar daar beginnen de prijzen echt ver boven de miljoenen. Dan zou een oplossing kunnen zijn om een woonboot te kopen. Veel mensen deden dit ook en dit was vroeger een goedkopere oplossing. Maar helaas, ook hier is een einde aan gekomen.

Woonboot van bijna één miljoen euro

In de advertentie staat dat dit wonen op het allermooiste plekje van Amsterdam is. Dat kan wel zo zijn, maar de prijs is daar ook naar. De verkoopprijs (vraagprijs) is 900.000,- euro voor een bootje van 36 vierkant meter. Omgerekend is dit 25.000,- euro per vierkante meter. Dat mag je toch wel prijzig noemen en hiermee is het dan ook een van duurste plekjes van Nederland.

De huizenmarkt kookt over, maar helemaal in Amsterdam. Zelfs in de hoofdstad kijkt men raar op van deze prijs: een woonboot ter grootte van een tweekamerwoning voor bijna een miljoen euro. We moeten wel zeggen dat de woonboot er netjes uitziet. Het is van alle gemakken voorzien en is behoorlijk luxe. Denk aan airco en een badkamer met een jacuzzi. Met een gezin moet je er niet gaan wonen, maar alleen of met twee mensen is het goed vertoeven. Zeker omdat er een terras is aan het water en een bootje met een ligplaats.

Pararius

Locatie, locatie, locatie

De woonboot is dus in orde, maar de ligging is perfect. Het ligt op de Amstel, tussen de Hermitage en het Koninklijk Theater in. Je hebt ook uitzicht op de Magere brug wat het geheel wel heel speciaal maakt. Plaatjes kijken natuurlijk, doe dat hier.