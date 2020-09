Deze Xbox update klinkt als muziek in de oren - Apparata

Vroeger kocht je een nieuwe game en kon je direct spelen. Tegenwoordig moet je ook op de Xbox vaak eerst een update binnenharken.

Dat is niet alleen een probleem van de Xbox, maar ook op de PlayStation en PC een issue. Met deze nieuwe update op de Xbox is dit issue aangepakt. De feature laat je het installatiebestand en bijbehorende patches van een nieuwe game downloaden. Ook al heb je de game niet in je bezit.

Heb je de nieuwe game gekocht kun je meteen aan de slag. In het geval van een digitale aankoop is het een kwestie van opstarten en spelen maar. Met een fysieke game moet je eerst even het CDtje erin stoppen en vervolgens kun je beginnen aan de game. Dit neemt een stukje frustratie weg. Niets is zo vervelend als een nieuwe game kopen en meer dan een uur wachten op de installatie.

De Xbox update werd ontdekt in de Android app van de console. Je moet nog wel even geduld hebben. De update is nu nog in beta. Uiteindelijk is dit een feature die niet alleen handig op de Xbox, maar ook op een PlayStation is. Hopelijk komt Sony met iets soortgelijks voor de PlayStation gamers. (via Resetera)