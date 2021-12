Deze Xiaomi smartphones krijgen Android 12

Zit ook jouw telefoon ertussen? Check zelf, want deze Xiaomi smartphones maken de overstap naar Android 12.

Als je een nieuwe smartphone koopt is het wel zo prettig dat je er de komende jaren mee zoet bent. Goede ondersteuning van software is daar onderdeel van. Dit najaar was de uitrol van Android 12 door Google. In 2022 zullen ook toestellen van niet Google-merken met de nieuwste variant van Android aan de slag kunnen. Waaronder de smartphones van Xioami.

Nu heeft Xiaomi een lijst gepubliceerd met alle smartphones van het merk die de overstap naar Android 12 gaan meebeleven. Zit jouw toestel er niet tussen dan hoef je niet meteen in paniek te schieten. Het is een voorlopige lijst met de planning voor de uitrol van Android 12 in het eerste kwartaal van 2022. Dikke kans dat er meer telefoons van Xiaomi gewoon de nieuwste versie van Android krijgen, maar bijvoorbeeld pas in het tweede of derde kwartaal van volgend jaar.

Het mag geen verrassing zijn dat de dit jaar onthulde Xiaomi Mi 11 reeks de overstap gaat maken naar Android 12. Ook de recente Note-modellen binnen de Redmi-serie krijgen de nieuwste versie van Android. Op het gebied van tablets is de Pad 5 in het eerste kwartaal van 2022 aan de beurt voor de software update.

Het volledige lijstje staat hieronder. De updates kunnen over-the-air via een internetverbinding worden geïnstalleerd. Je krijgt zelf een melding op je Xiaomi smartphone als het eenmaal zover is.

Xiaomi naar Android 12 in Q1 2022