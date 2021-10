Deze YouTube functie komt nu ook in het Nederlands

YouTube doet veel in het Engels, maar komt nu met een functie die ook in het Nederlands is en die jij vaak gaat gebruiken.

Het platform introduceert regelmatig nieuwe functies of scherpt wat functies aan. Dat is nu ook het geval. Want als jij lekker in de trein een filmpje zit te kijken, maar het geluid is zo slecht dat je de live- ondertiteling aan moet zetten. Die ondertiteling is in het Engels. Op zich geen ramp, maar het zou toch fijn zijn als dit ook in het Nederlands kan. En dat kan binnenkort.

Nederlandse YouTube functie

Het bedrijf heeft verschillende nieuwe functies aangekondigd die te maken hebben met ondertiteling en audio. Zo is live-ondertiteling nu algemeen beschikbaar, en wordt automatisch vertaalde ondertiteling later dit jaar toegevoegd aan de YouTube-app voor iOS en Android.

En dat is goed nieuws. De live- ondertiteling is zeer handig bij livestreams. Deze kan dan automatisch gegenereerde ondertitels maken. Dit is momenteel alleen nog beschikbaar in het Engels en bij kanalen met meer dan duizend volgers. Hier komt dus verandering in, de functie wordt voor veel talen beschikbaar. Nederlands zit daar ook bij.

Apps

De apps van YouTube zullen volgen. Niet direct, maar aan het eind van dit jaar zullen de iOS en Android- app de functie ook hebben. Op dit moment werkt de optie alleen nog op de PC. Wat ook handig is, er komt een zoekfunctie voor de ondertiteling. Dat werkt als volgt: het is mogelijk om bij een video zoekwoorden in te voeren, waarna de video automatisch springt naar het moment waarop die woorden voorkomen in de ondertiteling.

Een ander nieuw iets is dat YouTube nu aan het testen is om de mogelijkheid om meerdere audiosporen in te stellen voor een video. Dit maakt het mogelijk om audio in meerdere talen op te nemen. De kijker kan dan de taal kiezen.