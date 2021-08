DHL gaat het luchtruim ingrijpend veranderen

DHL plaatst een bestelling om ook de luchtvaart flink te verschonen. Dat doet DHL door het bestellen van een aantal modellen van de Eviation Alice.

Van alles en nog wat moet af van fossiele brandstoffen. Veel gaat over naar elektrisch. Zo zijn er elektrische bussen, elektrische auto’s, elektrische bedrijfswagens en zelfs elektrische brommers en fietsen. Allemaal mooi om een steentje bij te dragen aan het milieu.

Elektrisch vliegen

Je kunt je afvragen of hier het probleem ligt. Want je hebt een groot aantal Tesla’s nodig om de uitstoot van één jumbojet te compenseren. Kunnen die niet eens elektrisch: is men daar al mee bezig?

Eviation

Jazeker. Een bedrijf genaamd Eviation wil elektrische vliegtuigen gaan bouwen. De Eviation Alice moet binnenkort het eerste elektrische commerciële vliegtuig worden. Het is nog niet perse een jumbojet, maar je moet ergens beginnen. In ieder geval zijn er al bedrijven die er iets mee denken te kunnen.

DHL gaat elektrisch vliegen

DHL maakt namelijk bekend dat de Eviation Alice een rol gaat spelen in hun internationale vervoerscyclus. Ze hebben 12 stuks besteld die al vanaf 2024 in gebruik genomen kunnen worden. Dit zijn natuurlijk speciale tot vrachtvliegtuig omgebouwde exemplaren van de Alice die ook in de kenmerkende geel-rode kleuren van DHL gespoten worden.

Kinderziektes

De Eviation Alice modellen van DHL worden niet al te grote vliegtuigen. Er kan zo’n 1.200 kg aan pakketten mee met het elektrische vliegtuig. Het bereik is zo’n 440 ‘nm’ (nautical miles) wat ongeveer 815 km is. Ook dat is niet fantastisch, het is dan ook een vrij revolutionair fenomeen. Kinderziektes zullen er dus nog wel zijn.