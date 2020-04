DICE laat alles vallen, vervroegt volgende Battlefield!

DICE laat weten dat alle andere live service games stoppen. De volgende Battlefield komt nu officieel ergens in 2021 uit.

Het moge duidelijk zijn dat het hele fiasco rondom Electronic Arts en Star Wars: Battlefront II een grote impact heeft gehad op de uitgever. Nu lijkt het erop dat de ontwikkelaar van die game en de Battlefield-franchise, het Zweedse DICE, er ook aan moet geloven. Waar de volgende Battlefield eigenlijk ergens vóór april 2022 uit zou komen, is deze nou tot een jaar vervroegd. Wat is er aan de hand bij DICE?

Battlefield V gedropt

Vorige week werd plotseling bekend dat DICE klaar was met hun huidige Battlefield, BF5. In eerste instantie waren er grote content updates beloofd voor de game tot en met 2021. Toen bleek plotseling dat de laatste content update deze zomer al uitkomt. Een flinke verrassing voor fans van de game.

Anderzijds, hierdoor kon het team zich beter focussen op de volgende game. Wat de laatste content update gaat zijn is nog niet bekend. De meest recente update was in mijn beleving ook het meest ‘Battlefield’; War in the Pacific was een broodnodige toevoeging aan de game. Het is nog maar de vraag of de laatste update hier nog overheen kan. En welke ‘theatre of war’ hebben we nog? Rusland misschien?

Battlefront II is ‘klaar’

Nu laat DICE weten dat de ‘visie voor Star Wars: Battlefront II compleet is’. Met andere woorden, vanaf morgen is de laatste content update live en stopt ook de live ontwikkeling van Battlefront II. Waarom is DICE ineens zo rigoreus?

DICE moet bijsturen voor volgende Battlefield

Zoals beschreven, ontwikkelaar DICE laat plotseling beide grote games in het portfolio vallen. Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met de volgende Battlefield. In een statement tegenover Eurogamer laat de ontwikkelaar weten de volgende game in de franchise voorop te stellen. “Op de lange termijn focust de studio zich op de toekomst van Battlefield, die we naar spelers zullen brengen in 2021.”

Maar waarom vervroegt DICE de game nu? Op het oppervlak wil het team alle mankracht inzetten om zich te concentreren op de volgende Battlefield. Maar naast de controverse rondom Battlefront II’s loot boxes is ook het huidige Battlefield V niet zonder problemen. Veel fans klagen al sinds de release over wisselvallige updates en een algemeen gebrek aan Battlefield-gevoel.

Kortom, het is ook niet gek om te denken dat DICE het met EA heeft weten uit te vechten om nu een écht goede Battlefield te maken. Met het gigantische succes van concurrent Call of Duty moet er immers een waterdichte game uitkomen. Kortom, DICE gaat zich focussen op de volgende Battlefield en dat vergt alle energie die ze hebben. Zonde voor fans van de nu geannuleerde games, maar waarschijnlijk goed nieuws voor de toekomst van de franchise.

